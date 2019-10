Blutbad in finnischer Schule: 1 Toter, 10 Verletzte

An einer Berufsschule in einem Einkaufszentrum in Finnland kam eine Person ums Leben.

Bei einer Attacke innerhalb eines Klassenraums im finnischen Kuopio wurden mindestens zehn Personen verletzt. Der Angreifer soll ein Schwert dabei gehabt haben.

Ein Angreifer soll im finnischen Kuopio ein Klassenzimmer einer Berufsschule mit einem Schwert bewaffnet betreten haben. Dies berichten Augenzeugen gegenüber lokalen Medien. Die Polizei bestätigt via Twitter, dass ein Mensch getötet wurde. Mindestens zehn Personen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.Die Berufsschule ist in einem Einkaufszentrum integriert. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Tatort rund vier Kilometer südwestlich von Kuopio wurde abgesperrt, Hintergründe waren zunächst ebenso unklar wie das Tatmotiv. Der Polizei zufolge kam es in den Räumlichkeiten einer Berufsschule in dem Gebäudekomplex zu der Auseinandersetzung. Die Polizei habe Gebrauch von einer Schusswaffe gemacht, hieß es."Wir sind schockiert über diese unvorstellbare Gewalttat (...) Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen", sagt Jarmo Pirhonen, Bürgermeister von Kuopio, laut"Iltalehti".