Ein Valentinstag-Video von Pornostars bekommen

Alle Jahre wieder startet das Porno-Portal "Pornhub" zum Valentinstag eine besondere Aktion: Diesmal kann man ein Valentinsgeschenk-Video verschicken.

Jedes Jahr tröstet das Porno-Portal "Pornhub" Singles am Valentinstag mit Gratis-Premium-Zugang für 24 Stunden. Die Werbeaktion bietet zusätzlich die Möglichkeit, einen persönliche Valentinsbotschaft an einen Freund oder Valentins-Schatz zu verschicken.Dazu muss man auf der entsprechenden Website einfach nur den Namen des Adressaten eingeben und dieser scheint dann geschrieben in der Videobotschaft auf. Als "Überbringer" stehen die Pornostars Asa Akira und Rod Jackson sowie der Komiker Ryan Creamer zur Auswahl.Ob die Valentinsbotschaft, die am Ende als Valentinsgeschenk eben den 24-Stunden-Premium-Zugang zu Pornhub schenkt, so romantisch ist, sei einmal dahingestellt.