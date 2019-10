Eishockey-Hit! spusu und "Heute" füllen Caps-Halle

Partystimmung in Kagran! 7.022 Fans folgten der Einladung von "Heute" (15-Jahre-Jubiläum) und Capitals-Hauptsponsor spusu. Sogar die Cracks staunten und freuten sich über die "Play-off-Atmosphäre".

Fotoshootings, Fanschals und Energydrinks

"Es gibt kein schöneres Gefühl, als in einer bummvollen Halle zu spielen", meinte Caps-Kapitän Mario Fischer. Für das tolle Feeling sorgtegemeinsam mit Capitals-Hauptsponsor spusu. Der Einladung folgten 7.022 Fans, die Halle war bis auf den letzten Platz gefüllt. "Danke an 'Heute' und spusu für die tolle Idee", freute sich Klub-Boss Hans Schmid. spusu-Geschäftsführer Franz Pichler war von der Kulisse beeindruckt: "Eine unglaubliche Stimmung."-Geschäftsführer Sales Gernot Fischer ergänzte: "Das macht es zu einem ganz besonderen Spiel. Toll, den 15. Geburtstag so zu feiern."Nicht nur wegen des 6:1-Tor-Festivals der spusu Vienna Capitals gegen Innsbruck wurde der Abend zum Hit. Die kleinen und großen Fans freuten sich über ein Fotoshooting mit Caps-Maskottchen Capitano und Klublegende Phil Lakos. Außerdem gab es Fanschals und Rabatt-Aktionen im Fanshop, Energydrinks und natürlich auch das Magazin zum 15-jährigen "Heute"-Jubiläum gratis.Zwischen den Drittelpausen konnten Milo und Theo bei der Fahrt auf der Eismaschine die Arena aus einer völlig neuen Perspektive erleben, beim Gewinnspiel "Sesseltanz" gab es auf der Tribüne wie auf dem Eis viel zu lachen. Auch die Promis ließen sich die Eishockey-Party in Kagran nicht nehmen. Darunter Box-Profi Marcos Nader, "XXXLutz-Papa" Hubert Wolf, Schauspieler Martin Leutgeb und Eishockey-Altstar Herbert Haiszan. "Ich hoffe, dass wir viele neue Fans gewinnen konnten", meinte "Hausherr" Schmid. Das ist wohl gelungen. "Einfach eine leiwande Aktion", war auf den Tribünen zu hören.