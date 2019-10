Ekel-Alarm! Kunde findet Made in Schokoriegel

Ein Schokoliebhaber hat in einem Kinderriegel einen ekelhaften Fund gemacht. Als er den Riegel öffnete, entdeckte er eine kleine Made darin.

In diesem Kinderriegel ist sprichwörtlich "Der Wurm drin". Ein Kunde wollte gerade einen leckeren Schoko-Riegel genießen, als er darin etwas richtig Ekliges fand.In dem Riegel steckte doch tatsächlich eine Made! Offenbar hatte die kleine ungewünschte Eiweiß-Einlage wohl auch Appetit auf den Schoko-Riegel.Der Mann zögerte daraufhin keine Sekunde, machte von dem Ekel-Fund ein Foto und stellte es auf die Facebookseite des Herstellers."In diesem und einem anderen Kinder Riegel (10er Pack) war ein fu**ing Wurm drinnen. Die Verpackung war intakt. WTF Kinder...?" schrieb der erboste Kunde.Ferrero reagierte bereits auf das Posting des Mannes und erklärte, dass ein Insektenbefall in ihrem Werk aufgrund der hohen Qualitätsstandards "nahezu ausgeschlossen" sei.Und weiter: "Ein Madenbefall ist von außen häufig nicht feststellbar, kann aber überall dort stattfinden, wo Lebensmittel nebeneinander gelagert werden, beispielsweise im Supermarkt oder an anderen Lagerstellen.Der Kunde solle sich aber dennoch melden, damit die Firma die Sache überprüfen könne. Mit der Antwort war der Schoko-Fan aber nicht wirklich glücklich.Von einem möglichen Schadensersatz war in dem Posting von Ferrero nämlich keine Rede. Wenig später meldete sich dann der Hersteller aber noch einmal und stellte ihm eine Entschädigung in Aussicht.Beim nächsten Schoko-Riegel wird der Kunde aber sicher genauer hinsehen.