Elfer in 95. Minute rettet Liverpool, Sorge um Salah

Acht Spiele, acht Siege. Der FC Liverpool behält nach dem 2:1-Erfolg über Leicester City die Weiße Weste an. Die "Reds" rettete dabei erst ein Elfmeter in der 95. Minute.

Dabei hatte Sadio Mane den Premier-League-Tabellenführer in der 40. Minute plangemäß mit 1:0 in Front gebracht. Doch den "Foxes", bei denen Christian Fuchs nicht im Kader stand, gelang in der 80. Minute durch Shootingstar James Maddison der Ausgleich.Doch im Finish warfen die "Reds" alles nach vorne. Und das machte sich bezahlt. Marc Albrighton hatte Mane in der 94. Minute stümperhaft von den Beinen geholt. Routinier James Milner hatte die Initiative ergriffen. Und getroffen – 2:1 für das Team von Jürgen Klopp (95.)."Wir wussten, dass wir für diesen Sieg ganz hart kämpfen müssen. Das haben wir getan", jubelte Klopp. Milner ergänzte: "Wir mussten für diese Punkte so richtig tief graben."Trotzdem war die Stimmung bei den "Reds" nach dem Schlusspfiff getrübt. Nach einem rüden Tackling von Hamza Choudhury musste Mo Salah verletzt ausgetauscht werden, humpelte vom Spielfeld. Weitere Untersuchungen folgen.Beim 0:0-Remis von Liga-Schlusslicht Watford gegen Sheffiled United feierte Sebastian Prödl sein Premier-League-Comeback nach rund einem Jahr. Der ÖFB-Teamspieler wurde in der 57. Minute ausgetauscht.