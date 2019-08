Eloop: Neuer E-Carsharing Anbieter in Wien

Seit heute kann man in Wien 25 Elektro-Autos temporär mieten. Der neue Carsharing-Anbieter aus Wien will den Markt revolutionieren.

Mit August startete der Elektroauto-Anbieter Eloop in Wien: 25 E-Autos stehen ab sofort am Carsharing Markt zur Verfügung. Abgerechnet wird pro Minute. Eine Minute kostet je nach Modell zwischen 30 und 38 Cent. Es gibt aber auch Tagestarife.Das Wiener Startup, gegründet von vier jungen Vorarlbergern, hat es sich zur Aufgabe gemacht die Zukunft zu verbessern. Dafür vermieten sie lediglich Elektro-Autos. Sie kooperieren mit Wien Energie und als Investor haben sie sogar einen Promi an Land gezogen, Ex-Fußballprofi Andreas Ivanschitz.v.li.n.re: Frederic Nachbauer (31), Leroy Hofer (28), Nico Prugger (28) und Elias Önder (33)Die Idee ist den jungen Vorarlbergern bei einem Urlaub in Kapstadt gekommen. Sie waren schockiert von der "schlechten Luft und der katastrophalen Verkehrssituation", erklärt CEO Leroy Hofer im Gespräch mit. "Das war im Februar 2017. Als wir zurück in Wien waren, haben wir uns die Mobilitätsangebote in der Stadt genauer angesehen; Sharing-Modelle gab es schon, allerdings noch nicht in Kombination mit umweltfreundlichen Fahrzeugen", konkretisiert Leroy Hofer.Ausborgen per App, Gschäftsgebiet in der InnenstadtDas Geschäftsgebiet konzentriert sich derzeit auf die Bezirke 1-9. "Das wird sich schnell ändern", erklärt Leroy Hofer, CEO von Eloop am Montag auf Anfrage von. Es soll in den nächsten Jahren schnell ausgeweitet werden. Wie auch bei anderen Sharingkonzepten kann man die E-Cars per App ausleihen. Nach einer Anmeldegebühr von 19 Euro kann es los gehen. Man erhält derzeit eine Stunde Fahrt kostenlos, nach Anmeldung.Der Anbieter setzt bei der Fahrzeugauswahl nicht auf einen einzelnen Hersteller, sondern bietet verschiedene Automarken an. Neben Kleinwagen und Kompaktautos, stellt Eloop zukünftig auch elektrisch betriebene Transporter in Wien zur Verfügung. In den kommenden Jahren möchte das Start-Up mehrere hundert E-Carsharing-Autos im Einsatz haben. Um die Batterien der Autos voll zu halten, ist das Unternehmen eine Kooperation mit Wien Energie eingegangen. Der Energieanbieter hat die größte öffentliche Ladeinfrastruktur in Wien.Eloop finanziert sich vor allem durch Investoren. Einer dieser Investoren ist der ehemalige Kapitän der Fußballnationalmannschaft Andreas Ivanschitz. Der Ex-Profi fährt selber E-Auto und ist ein überzeugter Befürworter der Technologie. Seit Jänner 2019 unterstützt er die junge Firma als Markenbotschafter und mit gemeinsamen Öffentlichkeitsauftritten.Eloop ist eine Marke der Caroo Mobility GmbH. Eigentlich wollten sich die Vorarlberger nur Caroo nennen. Laut dem Unternehmen wurde der Markenname aber aufgrund der mangelnden Abgrenzung zu anderen Carsharing-Anbietern geändert, geblieben sind einzig die charakteristischen "oo2. Das Rebranding wurde Anfang 2019 vollzogen. Das Wiener Start-Up hat sich auf elektrisches Carsharing spezialisiert und konzentriert sich neben urbanen Mobilitätslösungen auch auf das Sammeln und Verarbeiten von Umweltdaten und Blockchain-Anwendungen im Mobilitätssektor. (no)