Eltern verraten Geschlecht ihres Babys nicht

Ein britisches Paar verrät niemandem das Geschlecht ihres Babys. Dadurch soll das Kind selbst entscheiden können, was es möchte.

Damit ihr Kind einmal selbst entscheiden kann, was es will, verrät ein britisches Paar niemandem das Geschlecht ihres 17 Monate alten Babys.

Mädchen oder Bub? Diese Frage beantworten Hobbit Humphrey (38) und Jake England-Johns (35) nicht einmal ihren eigenen Eltern.Denn: Das britische Paar erzieht sein 17 Monate altes Baby Anoush geschlechtsneutral. Statt "sie" oder "er" benutzen die Eltern die Pronomen "ihr" und "es", wenn sie über Anoush sprechen und ziehen ihrem Kind Mädchen- und Bubenkleidung an."Wir versuchen, diese Blase so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, damit Anoush sein kann, was es will", erklärt die Mutter im "BBC"-Interview.