Hollywood-Durchbruch! Emilio Sakraya landet Mega-Rolle

Das ist der Durchbruch! Emilio Sakraya wird in der Amazon-Serie "Fourth Wing" die begehrte Rolle des Xaden Riorson spielen. Die Serie basiert auf dem Romantasy-Welterfolg "Fourth Wing – Flammengeküsst" von Rebecca Yarros.
An seiner Seite spielt Esther McGregor (24), Tochter von Hollywood-Star Ewan McGregor, die Hauptfigur Violet Sorrengail. Xaden gilt als geheimnisvoll wie gefährlich: Drachenreiter, der für Violet zunächst zum Gegner und später zum Love Interest wird.
Wie RTL.de berichtet, wurde für die Besetzung weltweit gesucht – am Ende machte ausgerechnet der Deutsche das Rennen. Hollywood-Produzentin Lisa Joy schwärmt bereits von den beiden Hauptdarstellern als "brilliant" und "magnetic".
Viele kennen Emilio bereits aus den "Bibi & Tina"-Filmen, wo er Tarik Schmüll spielte. Es folgten unter anderem "4 Blocks", "Tatort" und Fatih Akins "Rheingold", wo er sich in den Rapper Xatar verwandelte.
International legte er zuletzt ordentlich nach: In Roland Emmerichs Serie "Those About to Die" und in der dritten Staffel von "One Piece" ist Sakraya dabei. Mit "Fourth Wing" kommt nun womöglich der bisher größte Karriereschritt.