i Emilio Sakraya IMAGO/ABACAPRESS "Fourth Wing"-Sensation Hollywood-Durchbruch! Emilio Sakraya landet Mega-Rolle Deutscher Schauspieler ergattert Hauptrolle in der Serienadaption des Bestsellers – an seiner Seite eine echte Hollywood-Tochter. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 12:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das ist der Durchbruch! Emilio Sakraya wird in der Amazon-Serie "Fourth Wing" die begehrte Rolle des Xaden Riorson spielen. Die Serie basiert auf dem Romantasy-Welterfolg "Fourth Wing – Flammengeküsst" von Rebecca Yarros.

An seiner Seite spielt Esther McGregor (24), Tochter von Hollywood-Star Ewan McGregor, die Hauptfigur Violet Sorrengail. Xaden gilt als geheimnisvoll wie gefährlich: Drachenreiter, der für Violet zunächst zum Gegner und später zum Love Interest wird.

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Wie RTL.de berichtet, wurde für die Besetzung weltweit gesucht – am Ende machte ausgerechnet der Deutsche das Rennen. Hollywood-Produzentin Lisa Joy schwärmt bereits von den beiden Hauptdarstellern als "brilliant" und "magnetic".

Vom Kinderstar zum Hollywood-Export

Viele kennen Emilio bereits aus den "Bibi & Tina"-Filmen, wo er Tarik Schmüll spielte. Es folgten unter anderem "4 Blocks", "Tatort" und Fatih Akins "Rheingold", wo er sich in den Rapper Xatar verwandelte.

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International legte er zuletzt ordentlich nach: In Roland Emmerichs Serie "Those About to Die" und in der dritten Staffel von "One Piece" ist Sakraya dabei. Mit "Fourth Wing" kommt nun womöglich der bisher größte Karriereschritt.