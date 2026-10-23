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Emilio Sakraya
Emilio Sakraya
IMAGO/ABACAPRESS
"Fourth Wing"-Sensation

Hollywood-Durchbruch! Emilio Sakraya landet Mega-Rolle

Deutscher Schauspieler ergattert Hauptrolle in der Serienadaption des Bestsellers – an seiner Seite eine echte Hollywood-Tochter.
Von Heute Entertainment
23.10.2026, 12:22
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Das ist der Durchbruch! Emilio Sakraya wird in der Amazon-Serie "Fourth Wing" die begehrte Rolle des Xaden Riorson spielen. Die Serie basiert auf dem Romantasy-Welterfolg "Fourth Wing – Flammengeküsst" von Rebecca Yarros.

An seiner Seite spielt Esther McGregor (24), Tochter von Hollywood-Star Ewan McGregor, die Hauptfigur Violet Sorrengail. Xaden gilt als geheimnisvoll wie gefährlich: Drachenreiter, der für Violet zunächst zum Gegner und später zum Love Interest wird.

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Wie RTL.de berichtet, wurde für die Besetzung weltweit gesucht – am Ende machte ausgerechnet der Deutsche das Rennen. Hollywood-Produzentin Lisa Joy schwärmt bereits von den beiden Hauptdarstellern als "brilliant" und "magnetic".

Vom Kinderstar zum Hollywood-Export

Viele kennen Emilio bereits aus den "Bibi & Tina"-Filmen, wo er Tarik Schmüll spielte. Es folgten unter anderem "4 Blocks", "Tatort" und Fatih Akins "Rheingold", wo er sich in den Rapper Xatar verwandelte.

International legte er zuletzt ordentlich nach: In Roland Emmerichs Serie "Those About to Die" und in der dritten Staffel von "One Piece" ist Sakraya dabei. Mit "Fourth Wing" kommt nun womöglich der bisher größte Karriereschritt.

red, 23.10.2026, 12:22
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