Eng verpasst bei virtuellem F1-Rennen nur knapp Sieg

Um ein Haar hätte Philipp Eng geschafft, was im "echten" Leben zuletzt Gerhard Berger 1997 gelang – er hätte beinahe ein Rennen in der Formel 1 gewonnen.

Am Sonntag Abend war es zum ersten Mal so weit: Erstmals trug die Formel 1 angesichts der Corona-Pandemie ein Rennen virtuell, sprich am Computer, aus.Und beinahe hätte sich Philipp Eng beim Grand Prix von Bahrain zum Sieger gekürt. Der 30-jährige Salzburger, im "echten" Leben für BMW in der DTM aktiv, brannte als Ersatzmann für Red-Bull-Star Max Verstappen im Qualifying noch die schnellste Runde in den Asphalt der Wüsten-Strecke.Auch im Rennen selbst erwischte Eng einen guten Start, in Runde drei musste er allerdings den chinesischen Formel-2-Piloten Zhou Guanyu vorbei ziehen lassen. Vom Chaos beim Start, Ex-Formel-1-Pilot Niko Hülkenberg machte gleich mal Bekanntschaft mit der Mauer und auch sonst kam es zu zahlreichen Kollisionen, hielt sich Eng erfolgreich raus.In Runde 12 von 14 passierte es schließlich: Der ehemalige F1-Star Johnny Herbert (drei Grand-Prix-Siege) brauste mit seinem Ferrari von hinten heran, Eng konnte sein Tempo nicht mitgehen und fiel auf Platz drei zurück – den er letztlich bis ins Ziel halten konnte.Platz drei für Österreich und Red Bull im ersten virtuellen Rennen der Formel 1 ist aber wahrlich auch kein schlechtes Arbeitszeugnis für Eng...