England-Legende: "Wer zum Teufel ist der LASK?"

England-Legende Gary Lineker wundert sich über das Europa-League-Los von Manchester United. Er kann mit dem österreichischen Tabellenführer wenig anfangen.

Der LASK stürmte am Donnerstag mit einem 2:0-Heimsieg über AZ Alkmaar (3:1 gesamt) ins Achtelfinale der Europa League. Am Freitag wurden die Linzer mit dem Hammerlos Manchester United belohnt.Währende in Linz gefeiert wird, rauchen auf der Insel die Köpfe. "Wer zur Hölle ist übrigens der LASK?", fragt etwa Gary Lineker seine 7,5 Millionen Follower.Die englische Stürmer-Legende kann mit dem Tabellenführer der österreichischen Bundesliga allem Anschein nach nicht allzu viel anfangen.Die britische "Daily Mail" titelt mit dem Wort "Traumlos", die "Sun" freut sich "LASK but not least" über den "Fußballzwerg" aus Österreich.Am 12. März steigt auf der Linzer Gugl das Hinspiel. Am 19. März folgt die Entscheidung im Old Trafford. In ihrer derzeitigen Verfassung ist den Athletikern die Sensation durchaus zuzutrauen. United ist seit dem Abschied von Trainer-Ikone Sir Alex Ferguson nicht für seine sportliche Konstanz bekannt. Auch in der aktuellen Saison läuft mit Tabellenplatz fünf und 16 sieglosen Ligaauftritten nicht viel nach Wunsch.Ob Lineker seinen angriffslustigen Tweet noch bereut?