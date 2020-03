England-Teams verbünden sich für City-Ausschluss

Manchester City gab zu viel Geld aus und nahm zu wenig ein. Das ist verboten, weshalb man aus dem Europacup ausgeschlossen wurde. Der Protest ließ nicht lange auf sich warten. Nun aber protestieren andere Klubs gegen den Protest.

Alle gegen Manchester City! Die "Citizens" wurden bekanntlich für die kommenden zwei Saisonen aus dem Europacup ausgeschlossen, weil der Klub gegen das "Financial Fairplay" verstieß.Damit das so bleibt, schlossen sich nun acht Top-Klubs der Premier League zusammen – und reichten einen entsprechenden Antrag beim Internationalen Sportgerichtshof (CAS) ein.Hintergrund: City hatte gegen die Sperre Berufung eingelegt. Einige Vereine, die auf einen internationalten Startplatz spitzen, fürchten nun, die Truppe von Pep Guardiola könnte damit durchkommen.Kurios: Sogar Liverpool beteiligte sich am Massen-Protest. Und das, obwohl die "Reds" in der Tabelle 25 (!) vor Manchester liegen.Fakt ist: Bis ein endgültiges Urteil in der Causa gefällt wird, dürfte noch viel Zeit vergehen. Denn auch hier legte das Coronavirus die Verhandlungen auf Eis.