Entsetzen: Auf Amazon gibt es Kinder-Sexpuppen

Empörung bei Amazon: Chinesische Händler verkaufen dort Sexpuppen mit einem kindlichen Äußerem.

Chinesische Verkäufer stellten über den weltweit größten Versandhändler Amazon Sexpuppen mit kindlichem Aussehen online.Die Autorin Jasmin Schreiber hat in einem Twitter-Posting darauf aufmerksam gemacht:Es ist nicht das erste Mal, dass ähnliche Angebote bei Amazon kursieren. Immer wieder gelangen diese ins Sortiment des Online-Riesen. Amazon entzieht sich jeglicher Verantwortung und verweist auf die Verkaufsrichtlinien. Der Verkauf von Puppen, die einen Kinderkörper imitieren, ist in Österreich verboten, der Besitz und der Erwerb derartiger Puppen in Deutschland und Österreich jedoch straffrei.Die Produkte werden nicht ausdrücklich als Kinder-Sexpuppen beworben, jedoch mit eindeutigen Attributen wie Bildern von kleinen, zierlichen Modellen. Bei Auffälligkeiten bliebe als Maßnahme nur, die Konten zu schließen. Amazon hat inzwischen auf Anfrage von Futurezone einige Artikel entfernt.