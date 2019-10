Entstelltes Gesicht versetzte Ärzte in Panik

Die Tänzerin Jai Fears bekam während einer Schmink-Session eine Panikattacke. Im Spital ging das Personal aber von einem Notfall aus.

Jai Fears ließ sich drei Stunden für ein Halloween-Fotoshooting schminken. Ziemlich aufwendig. Die Tänzerin sollte wie ein Zombie aussehen. Doch während dem Schminken bekam Fears plötzlich eine Panikattacke. Umgehend wurde sie ins ins Beaumont Royal Oak Hospital in Michigan gebracht. Als sie eingeliefert wurde bekam das Personal einen kleinen Schock. Der Grund: Das vermeintlich entstellte Gesicht der Patientin.Die Ärzte nahmen zunächst tatsächlich an, dass die Dame die untere Hälfte von ihrem Gesicht verloren habe. Alles wurde für einen medizinischen Notfall vorbereitet. Fears bekam den Rummel um sich herum mit und konnte sich nach einiger Zeit endlich wieder verständigen: "Ich habe anfangs nichts zu dem Make-up gesagt, weil ich dachte, dass es offensichtlich ein Fake ist", so die Tänzerin gegenüber "Fox 2".Für die Ärzte scheint aber so gar nichts offensichtlich gewesen zu sein. Im Gegenteil. Sie zeigten sich daraufhin ziemlich erzürnt über den Vorfall. Sie meinten, dass in der Notaufnahme kein Platz für Spaß und Spielchen sei. Es gehe um Leben und Tod.Fears wehrt sich auf Facebook und erklärt ihrerseits, dass es sich bei ihr keineswegs um einen Streich gehandelt habe: "Ich möchte noch anmerken, dass Panikattacken kein Spass sind. Es war eine ernste Angelegenheit, die zu einem blöden Zeitpunkt geschah."