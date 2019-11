Er rettete 4 Menschen aus Erdbeben-Trümmern

Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat in Albanien mindestens 20 Todesopfer gefordert. Ein Mann wurde zum Helden als er einen Familie aus den Trümmern rettete.

Nach einem Erdbeben der Stärke 6,4 auf der Richter-Skala sind in Albanien Häuser eingestürzt. Am frühen Dienstagabend hat sich die offizielle Zahl der Todesopfer auf 20 erhöht. Rund 600 Menschen wurden verletzt.38 Menschen konnten bislang lebend aus den Trümmern geborgen werden. Im Dorf Thumana in der Gemeinde Kurbin wird Astrit Vlashi wird dafür als Held gefeiert: Der Mann hat mit bloßen Händen eine ganze Familie aus den Trümmern gerettet.Das fünfstöckige Gebäude war komplett eingestürzt, da zögerte Vlashi nicht lange und entschied sich, die Rettungskräfte zu unterstützen. Er entfernte Betonblocks und holte ein Kind, zwei Frauen und einen Mann, die darunter begraben waren, aus den Trümmern.Noch immer laufen im ganzen Land die Bergungsarbeiten auf Hochtouren. Vielerorts werden noch Verschüttete unter den Trümmern vermutet.Die albanische Polizei rief die Einwohner von Durres (wo es die größten Schäden an Gebäuden gab) und der Umgebung dazu auf, auf Autofahrten zu verzichten, um den Rettungskräften den Weg frei zu halten.Der Präsident des Kosovo, Hashim Thaci, hat für Mittwoch zu einem Nationalen Volkstrauertag ausgerufen. Auf der ganzen Welt sollen die kosovarischen Fahnen auf Halbmast wehen.