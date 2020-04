Er spendet Plasma, um anderen zu helfen

Im Kampf gegen das Coronavirus setzt man auf Plasmaspenden von Genesenen. Wir haben mit einem der Spender gesprochen.

Plasmaspende kann helfen

250 Spender gefunden

Mitte März erkrankte Rene Höglinger (38) an Covid-19 und gilt nun seit längerem wieder als gesund. "Mit meiner Spende will ich helfen, Leben zu retten", sagt der Mühlviertler aus Sarleinsbach (Bez. Rohrbach). Denn die im Plasma enthaltenen Antikörper können schwer erkrankten Covid-Patienten helfen.Bei einem Skiwochenende mit Freunden steckte sich der Betreiber einer Pizzeria am Marktplatz der 2.300-Einwohnergemeinde offenbar mit dem Corona Virus an. Die Erkrankung selbst verlief relativ mild. "Ich hatte Fieber, lag etwa einen Tag im Bett und befand mich dann in Heimquarantäne", erzählt er. Nun ist er wieder fit und will dazu beitragen, dass anderen Erkrankten geholfen werden kann.Mit seiner Plasmaspende in der Blutzentrale Linz des OÖ. Roten Kreuzes wird Rene zum Lebensretter. Für den Gastronomen und regelmäßigen Blutspender war es selbstverständlich, sich für eine Plasmaspende zu melden."Ich habe in den Medien davon erfahren und will für die Gesellschaft einen Beitrag leisten", meint er. Menschen wie Rene haben das Corona Virus besiegt, weil ihr Körper passende Antikörper bildete. Die Testung auf diese Antikörper erfolgt in der Blutzentrale Linz."Die Verabreichung dieses Antikörper-Plasmas hilft schwer erkrankten Covid-19-Patienten, die diese Antikörper nicht schnell genug oder in der richtigen Qualität bilden können", erklärt Susanne Süßner, Leitungsmitglied der Blutzentrale Linz.Eine solche Spende dauert etwa eine Stunde. Rund 250 genesene Covid-Patienten meldeten sich mittlerweile in der Blutzentrale, um mit ihrer Spende zum Lebensretter zu werden. Spenden darf jeder über 18 Jahre, der nachweislich an Covid-19 erkrankt war und seit mindestens zwei Wochen wieder gesund ist.Man muss mindestens 50 Kilo schwer sein und sich gesund und fit fühlen. Die ersten Produkte stehen ab 24. April für Kliniken zur Verfügung.Weitere Informationen zur Spende von Rekonvaleszenten-Plasma bei der Blutzentrale Linz unter www.blut.at oder www.roteskreuz.at/ooe.