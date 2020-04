Oxford-Forscher: Impfstoff kommt schon im Herbst

Ein Coronavirus-Impfstoff könnte bereits früher als erwartet, nämlich bereits in wenigen Monaten, zur Verfügung stehen.

Die Suche nach einem Impfstoff hat einen großen Fortschritt erzielt. Forschern der Oxford-Universität scheint ein Durchbruch gelungen zu sein: Sie sind sich sicher, dass der Impfstoff bis Herbst verfügbar sein kann, den sie entwickelt haben, wie die Studienleiterin Prof. Sarah Gilbert in einem Gespräch mit der Times betont.In wenigen Wochen soll das Gegenmittel fertig sein. Bei den Wissenschaftlern handelt es sich um die gleichen Forscher, die ehemals erfolgreich einen Impfstoff gegen die durch ein früheres Coronavirus übertragene MERS-Krankheit entwickelt hatten. Die Massenproduktion des Produktes ist bereits gesichert."Sollte alles perfekt laufen, ist das auf jeden Fall möglich", bestätigt Gilbert gegenüber "The Times". In zwei Wochen sollen die ersten Testläufe mit Menschen für den Coronavirus-Impfstoff stattfinden. "Wir müssen das tun. Niemand kann irgendeine Garantie geben, niemand kann versprechen, dass es funktioniert und niemand kann ihnen ein verbindliches Datum nennen, aber wir tun alles, was wir können so schnell wir es können", so Gilbert.Es gibt bisher unter der Reihe an Ansätzen in der Impfstoff-Entwicklung auch einige, die bereits ebenfalls in einer fortgeschrittenen Phase sind: Ein weiterer potenzieller Impfstoff wurde bereits am Menschen getestet. Ein anderes mögliches Gegenmittel tötet das Virus in nur 48 Stunden. Die Wahrscheinlichkeit ist also groß, dass wir bereits im September 2020 auf einen Impfstoff zurückgreifen können.