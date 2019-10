Wiener Hollywood-Legende Eric Pleskow ist tot

Hollywood-Studioboss, Viennale-Präsident und geborener Wiener: Eric Pleskow starb am 1. Oktober mit 95 Jahren.

Von der Flucht mit 10 Reichsmark aus Wien ...

... zum Studioboss in Hollywood

"Mit ihm verliert die Filmwelt eine glänzende Figur, die nicht nur international Filmgeschichte schrieb, sondern auch dem österreichischen Film zutiefst verbunden war.": Filmfonds-Chefin Gerlinde Seitner reiht sich in die Reihen der Trauernden ein.Eric Pleskow war Viennale-Präsident und Jurymitglied des Filmfonds Wien, allerdings sozusagen im Nebenjob. Denn außerhalb von Österreich hat er als Produzent Großes geleistet und eines der größten Studios Hollywoods geleitet."Mit Eric Pleskow verlieren Wien und ganz Österreich einen treuen Freund und Botschafter des heimischen Kunstschaffens", erinnert sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen. "Er hat als Produzent Filmgeschichte geschrieben", erinnert SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda u.a. an "Einer flog über das Kuckucksnest", "Amadeus" oder zahlreiche Woody Allen-Filme. "Und er war ein Sohn dieser Stadt, aus der er in den 30er Jahren unter den Nazis vertrieben wurde und fliehen musste. Umso mehr müssen wir dankbar sein für seine gelebte Verbundenheit mit Wien."Im April 1924 in Wien geboren, flüchtete Eric Pleskow drei Tage vor Kriegsausbruch mit seiner Familie und mit nichts als zehn Reichsmark in der Tasche über Frankreich in die USA. Ein Zufall brachte ihn zum Film und der Zweite Weltkrieg den erst 21-Jährigen als US-Soldat nach München, wo ihn General McClure mit der Leitung der Bavaria Filmstudios betraute.Vom Europa-Vertriebschef für United Artists arbeitete er sich bis zum Präsidenten des bekannten Filmstudios hinauf. Von 1973-78 leitete er als erster Europäer nach Charlie Chaplin erfolgreich das Studio, um nach der Übernahme des Studios durch Transamerica das Filmstudio Orion Pictures zu gründen - und zu einem der erfolgreichsten Männer der US-Filmindustrie zu werden.1998 wurde Eric Pleskow Viennale-Präsident, er füllt diese Funktion bis heute mit Verve und großer Leidenschaft aus. Seit 2007 ist er Ehrenbürger der Stadt Wien, im Metro Kinokulturhaus wurde ein Vorführsaal nach ihm benannt. 80 Jahre, nachdem er Wien gezwungenermaßen hat verlassen müssen, ist er mit seiner Geburtsstadt versöhnt. Am 24. April 2019 wurde Eric Pleskow 95 Jahre alt.