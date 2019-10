Eröffnung des Botanicums im Botanischen Garten

Am 10. Oktober eröffnet der neue Pavillon im Botanischen Garten der Uni, der von Schulen besucht werden kann. Man lernt dort alles über die "grüne Welt".

Am 10. Oktober (14 Uhr) wird im Botanischen Garten der Universität Wien das Botanicum eröffnet: Der Pavillon in der Grünen Schule kann von Schulkassen genutzt werden und stellt eine neue Dimension der Wissensvermittlung dar. Diese ganzjährig nutzbare Infrastruktur ermöglicht forschendes und experimentierendes Lernen wie Mikroskopieren, Herbarisieren und Botanisches Gärtnern. Anlässlich der Eröffnung finden am 25. Oktober und am 8. November zwei Science Cafés statt.Der Verlust an Biodiversität durch den menschlichen Einfluss und durch den Klimawandel ist dramatisch. Warnungen von Wissenschafter bestätigen sich in laufenden Studien und skizzieren ein drastisches Bild verarmter Artenvielfalt bis hin zu einem sechsten Massen-Artensterben. Pflanzengesellschaften, die von Botaniker der Universität Wien dokumentiert werden, liefern wesentliche Informationen zu diesen Veränderungen.Die Grüne Schule, die seit mehr als 25 Jahren besteht, bereitet diese und viele weitere naturwissenschaftliche Themen verständlich auf und trägt sie in die Gesellschaft. Das neue Botanicum bietet eine Fläche von 110 m2, die neben den Außenflächen von 800 m2 von Schulklassen genutzt werden kann. Eingebettet in eine wissenschaftliche Forschungsstätte steht Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein buntes Programm für erlebnisorientiertes Lernen zur Verfügung. Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen der WissenschafterInnen werden unterschiedlichste Themen altersgerecht für die jeweilige Zielgruppe aufbereitet. Im Zentrum stehen dabei Themen wie die Rolle von Pflanzen im ökologischen Kreislauf, Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren, Artenvielfalt, Klimawandel und gesunde Ernährung.Zur Eröffnung des Botanicums lädt der Botanische Garten zu zwei Science Cafés ein: Unter dem Motto "Wissen wachsen lassen" können Besucher mit Wissenschafter über die Auswirkung menschlicher Eingriffe auf die Natur und das Klima diskutieren und Erfahrungen austauschen. Am 25. Oktober thematisieren Stefan Dullinger und Franz Essl die Frage "Artenvielfalt in der Krise?" und am 8. November leitet Birgit Eibl von der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) das Science Café zur Frage "Extremes Wetter oder Klimawandel?".Zeit: 25. Oktober und 11. November, 19-20 Uhr.Ort: Botanischer Garten der Universität Wien, Mechelgasse 2, 1030 WienDie TeilnehmerInnenzahl ist beschränkt, Anmeldung unter david.broederbauer@univie.ac.at; T+43-1-4277-56410.Ort: Botanischer Garten der Universität Wien, Mechelgasse 2, 1030 WienZeit: Donnerstag, 10. Oktober, 14 Uhr