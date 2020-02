Erste Corona-Impfungen könnten im April kommen

Chinesische Forscher entwickelten einen Impfstoff, der gegen das Coronavirus wirken soll. Er könnte ab Ende April am Menschen getestet werden.

Flächendeckende Impfungen erst in einem Jahr

Mehrere Forscherteams arbeiteten fieberhaft an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das wild um sich greifende Coronavirus. Mit "unterschiedlichen Techniken" seien diese mit der Erforschung beschäftigt gewesen, sagte der Vizeforschungsminister Xu Nanping am Freitag.Der Vizedirektor von Chinas Nationaler Gesundheitskommission, Zeng Yixin, erläuterte die verschiedenen Herangehensweisen bei der Entwicklung des Impfstoffes. So hätten die Forscher unter anderem mit deaktivierten Viren agiert und produzierten mithilfe der Gentechnik Proteine, die als Antikörper gegen den Erreger wirken sollen. Ein anderes Augenmerk lag auf der Modifizierung bestehender Grippeimpfstoffen.Auch wenn neben chinesischen Forschungsteams auch internationale Wissenschafter auf der Suche nach einem Wirkstoff gegen das Coronavirus sind, wird es noch mindestens ein Jahr dauern, bis ein Impfstoff vorliege, der im großen Maßstab eingesetzt werden könnte, warnte die Weltgesundheitsorganisation. Erste Tests an Menschen könnten laut den chinesischen Behörden allerdings schon Ende April starten.Bisher infizierten sich laut Behördenangaben rund 75.000 Menschen mit dem neuartigen Virus. Mehr als 2.200 Menschen starben bereits daran. In mehr als 20 weiteren Ländern wurden 1.100 Infektionen nachgewiesen. In Südkorea beispielsweise stieg die Zahl der Erkrankten zuletzt sprunghaft an. Allein in den letzten 24 Stunden wurden 100 neue Fälle registriert.