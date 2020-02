Erster Europäer an Coronavirus gestorben

In Italien ist der erste Europäer an dem Coronavirus gestorben. Bei dem Opfer handelt es sich um einen 78-jährigen Italiener.

Der verstorbene 78-Jährige sei zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden, sagte Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza am Freitag.Der Italiener sei wegen einer anderen Krankheit vor etwa zehn Tagen in einem Spital in der Region Venetien im Norden Italiens behandelt worden.In Veneto hatten die Behörden zuvor zwei Krankheitsfälle gemeldet, in der benachbarten Lombardei 15 Fälle. Der verstorbene 78-Jährige war einer von zwei älteren Patienten in Venetien.Die Behörden hatten aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung der Viruserkrankung in mindestens zehn norditalienischen Städten die sofortige Schließung von Schulen, Behörden und sonstigen öffentlichen Gebäuden angeordnet.Auch Lebensmittelgeschäfte, Bars, Diskotheken sowie Sportzentren sollten in den betroffenen Orten mindestens für eine Woche geschlossen bleiben, heißt es von Seiten des Gesundheitsministeriums. Rund 50.000 Menschen seien betroffen.Wie das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz berichtet, beträgt die Anzahl der Todesfälle derzeit (Stand 21.2.2020) weltweit 2.247.Betroffene Länder und Territorien sind China (einschließlich der Sonderverwaltungszonen Hong Kong und Macau), Taiwan, Thailand, Philippinen, Indien, Vietnam, Singapur, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kambodscha, Vereinigte Arabische Emirate, Iran, Japan, Republik Korea, Ägypten, Australien, Kanada, USA, Russland, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Italien, Deutschland, Spanien, Schweden, Finnland und Belgien.