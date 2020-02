Erster positiver Corona-Fall in Wien!

Das Coronavirus hat die Bundeshauptstadt erreicht: Ein 72-Jähriger ist am Donnerstag in einem Wiener Krankenhaus positiv auf eine Infektion mit SARS-CoV2 getestet worden.

In der Wiener Rudolfstiftung wurde am heutigen Donnerstag nach vielen Verdachtsfällen der erste Patient positiv auf das Coronavirus getestet. Es soll sich ersten Informationen zufolge um einen 72 Jahre alten Pensionisten handeln.Der Mann wird derzeit auf der Isolierstation unter Quarantäne behandelt. Wann, wo und wie sich der Senior mit COVID-19 angesteckt hatte, ist bisher nicht bekannt.Das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigt gegenüberdas positive Ergebnis des Corona-Tests. Noch in den nächsten Stunden soll es im Rathaus eine Pressekonferenz dazu geben.wird live berichten!