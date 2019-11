Erwischter Ladendieb (26) verletzte Polizist

In Vösendorf (Bezirk Mödling) verletzte eine Pole (26) einen Polizisten und einen Mitarbeiter, nachdem er beim Stehlen in einem Sportgeschäft erwischt worden war.

Am Mittwochnachmittag beobachtete ein Angestellter eines Vösendorfer Sportgeschäfts einen Mann beim Stehlen und verständigte die Polizei. Gemeinsam mit einem Kollegen hielt er den 26-jährigen Polen bis zum Eintreffen der Polizei an.Als die Polizisten da waren, rastete der mutmaßliche Ladendieb aus und attackierte einen der beiden Angestellten und einen Polizisten. Es gelang schließlich den Polen zu überwältigen und er konnte vorläufig festgenommen werden. Der 34-jährige Angestellte und der Polizist wurden unbestimmten Grades verletzt.Bei der sofortigen Fahndung konnte als zweiter mutmaßlicher Täter ein 23-jähriger Pole in einem Auto am angrenzenden Kundenparkplatz angehalten und vorläufig festgenommen werden. Der 23-Jährige ist geständig, eine Jacke gestohlen zu haben.Die beiden dürften sich zuvor bereits in anderen Geschäften bedient haben. Im Fahrzeug wurden drei hochpreisige Parfums, drei Videospiele und ein Rasierer gefunden. Etwaige Bestohlene können sich bei der Polizeiinspektion Brunn am Gebirge melden.Der 26-Jährige wird wegen des Verdachtes des Diebstahles, des versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt, Körperverletzung, Sachbeschädigung und dem Besitz einer gefälschten Urkunde angezeigt. Er wurde am Freitag auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.