Es müllert wieder! Bayern-Star feiert mit Nackt-Seflie

Thomas Müller hat seinen Spaß am Fußball endlich wieder gefunden und glänzte beim 4:0 über Dortmund unter anderem mit zwei Vorlagen.

Kaum ist Niko Kocac als Bayern-Trainer weg, müllert es schon wieder in München! Beim 4:0-Kantersieg über Borussia Dortmund glänzte Thomas Müller nicht nur als unermüdlicher Kampfer, sondern auch als Vorbereiter.Der 30-Jährige, der unter Kovac zumeist nur Ersatz war, legte Gnabry das 2:0 auf (47.), auch das 3:0 durch Lewandowski bereitete er vor (76.). Seine Vorlagen Nummer 100 und 101 in der höchsten Spielklasse Deutschlands. Doch es kam noch besser: Eine Woche nach seinem 500. Pflichtspiel für die Bayern bekam Müller in der Kabine ein riesiges Lebkuchen-Herz mit der Aufschrift "500 – danke Thomas" geschenkt.Und dieses präsentierte der "Ur-Bayer" auch gleich via Instagram seinen Fans. Splitternackt, wohlgemerkt, nur das baumelnde Herz verhinderte, dass man alles sah. Und mit dem Hashtag "männerfußball" schickte er auch gleich noch eine kleine Spitze gegen Dortmund hinten nach.Der Grund für Müllers prächtige Laune: Interimstrainer Hansi Flick, der wieder voll und ganz auf seine Dienste setzt. "Es ist immer schön, wenn ein Trainer absolut auf einen setzt", gestand Müller. "Wie es weitergeht, muss der Verein entscheiden. Aber die letzten zwei Spiele haben gezeigt, dass wir uns mit seinen Ideen wohlfühlen. Hansi Flick hat uns in den zwei Spielen ganz klar seine Idee vermittelt. Wir haben das gut umgesetzt, es hat Spaß gemacht, vor allem hier heute mit dem 4:0."