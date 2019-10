Eskalation und Gewalt bei Kurden-Demo in Linz

Ein virales Video zeigt eine Menschenmasse mit kurdischen Flaggen die in Linz mindestens eine Person körperlich attackiert. Das steckt dahinter.

Der Konflikt zwischen Türken und Kurden in Syrien hat auch Österreich erreicht. Ein Video, das seit 15. Oktober auf Facebook, YouTube & Co. geteilt wird, zeigt wilde Szenen, die sich augenscheinlich auf der Landstraße Ecke Schillerstraße in der Linzer Innenstadt abgespielt haben.Wie die " Kronen Zeitung " berichtet, fand dort am vergangenen Samstag eine von Kurden angemeldete Demonstration statt. Was dann genau passierte, ist nicht bekannt.Auf dem Video ist eine Menschenmenge zu sehen, die hinter einer Straßenbahn hervorstürmt. Plötzlich ertönt der gellende Schrei einer Frau, zahlreiche Menschen flüchten.Mindestens eine Person wird von Männern, die die Flagge Kurdistans tragen, eingeholt und mit Tritten und Schlägen zu Boden geprügelt. Kurz darauf stellt sich ein Unbekannter dazwischen – an dieser Stelle endet das Video.Die Polizei hätte den Konflikt schließlich beruhigen können, heißt es im "Krone"-Bericht weiter.Für dieses Wochenende sind erneut Demonstrationen in der Innenstadt angemeldet. Am Samstag wollen bis zu 700 Kurden durch Linz marschieren. Sonntag, gegen 13 Uhr, ist dann eine Veranstaltung von "nationalen Türken" angemeldet.Die Stadtpolizei reagiert laut Kommandant Karl Pogutter mit einem verstärkten Aufgebot, um für einen sicheren Ablauf zu sorgen.