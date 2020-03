Essens-Lieferant will mit Pizza Schaden begleichen

In Linz kam es gegen 15 Uhr zu einem Sachschaden an einem Ford. Ein anderer Verkehrsteilnehmer zerkratzte beim Ausparken den Spiegel und entschuldigt sich auf besondere Art und Weise.

Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro!

Einige werden das Gefühl kennen: Man kommt zu seinem Auto und hinter den Wischerblättern ist ein Zettel hinterlegt. Darauf stehen in den seltensten Fällen Liebesbotschaften, sondern eher Entschuldigungen - so auch in diesem Fall, wie Leserreporter Vinnie aus Linz erzählt.Die Nachricht entdeckte er gegen 15 Uhr in der Linzer Industriezeile an seinem Ford. "Ich habe beim Ausparken Ihren Spiegel 'gestriffen'. Dabei ist er eingeklappt. Da mehrere Zeugen vor Ort sind, muss ich den Zettel schreiben! Ich arbeite in einer Pizzeria und kann Sie auf eine Pizza einladen", so der unbekannte Verfasser. Vinnie stieg also aus seinem Ford und konnte tatsächlich einen kleinen, oberflächlichen Kratzer ausfindig machen: "Der müsste beim Autowaschen sicher wieder verschwinden."Bei der hinterlassenen Telefonnummer rief der Linzer aber dennoch an. Zunächst hob zwar niemand ab, aber einige Minuten später meldete ein junger Bursch zurück und entschuldigte sich noch einmal."Es ist alles gut, er war sehr freundlich und ich sagte ihm, ich würde vielleicht mal bei ihm vorbeischauen wenn ich in der Gegend bin", lacht Vinnie im-Talk. Von einer Anzeige will der Ford-Besitzer absehen. Mit einer gratis Pizza, kann man eben doch noch die ein oder andere Kleinigkeit regeln.