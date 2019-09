Europas größtes Fortnite-Turnier kommt nach Wien

Wien wird im Oktober das "Fortnite"-Mekka Europas. An drei Tagen wird bei der "Game City" in 50 Runden der "Fortnite"-Champ bestimmt.

Vom 18. bis bis 20. Oktober 2019 verwandelt sich nicht nur das Wiener Rathaus und der Rathausplatz in eine große Videospielwiese, sondern auch in den Schauplatz des größten "Fortnite"-Turniers Europas. Über 5.000 Teilnehmer werden sich drei Tage lang im "Battle Royale"-Game in der "A1 eSports Arena" bei der game City matchen, die Teilnahme ist kostenlos und kann live beobachtet werden.Die Veranstalter konnten dazu Game-Entwickler Epic Games als Lizenzpartner gewinnen. "Fortnite hat sich zu einem echten eSports-Hit entwickelt, der viele Generationen begeistert und bei dem Preisgelder in Millionenhöhe gewonnen werden können", so Manuel Haselberger, Pressesprecher des eSport Verbands Österreich (ESVÖ).Das Turnier selbst wird einen eigens zur Verfügung gestellten Server gespielt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Damit es fair abläuft, beobachten rund 30 zertifizierte eSports-Schiedsrichter des ESVÖ das Turnier. Premiere hatte das "Fortnite"-Turnier bereits 2018 gefeiert, als sich der 17-jährige David "RLB Zoom" Chojnacki zum Sieg kämpfte."Fortnite" hat sich nicht nur zum Mega-Spielehype mit 250 Millionen Zockern entwickelt, sondern lässt bei Turnieren weltweit mittlerweile auch Geld regnen. Erst Ende Juli gewann der 17-jährige David "Aqua" Wang aus Klagenfurt ein Millionenpreisgeld bei der Fortnite-Weltmeisterschaft in New York. Wang setzte sich hierbei im Doppel mit seinem norwegischen Teamkollegen Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen gegen 49 andere Teams aus aller Welt durch.