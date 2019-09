Europol: Bande handelte mit Eizellen und Babys

Griechische Ermittler haben gemeinsam mit Europol eine Verbrecherbande ausgehoben, die mit neugeborenen Babys und mit Eizellen gehandelt haben soll.

Bis zu 28.000 Euro für ein Baby

Eine skrupellose Verbrecherbande haben die griechischen Behörden zusammen mit Europol ausgehoben. Die Bande handelte mit Eizellen und Säuglingen. Insgesamt sind bisher zwölf Personen festgenommen worden, wie Europol am Donnerstag in Den Haag mitteilte. Ermittelt wird gegen insgesamt 66 Personen.Die Bande dürfte seit 2016 junge schwangere bulgarische Frauen angeworben und sie ins griechische Thessaloniki gebracht haben. Dort hätten die Frauen in Privatkliniken ihre Kinder zur Welt gebracht.Die Babys waren nach Angaben von Europol dann für jeweils zwischen 25.000 und 28.000 Euro illegal adoptiert worden. Nähere Einzelheiten dazu, nannte Europol nicht. Einige der jungen Frauen seien als Leihmütter nach Thessaloniki gebracht worden.Die Bande habe auch mit menschlichen Eizellen gehandelt. Dabei seien Spenderinnen – hauptsächlich aus Bulgarien, Georgien und Russland – in Griechenland angeworben worden. Diese hätten sich dann in Thessaloniki Fruchtbarkeitsbehandlungen unterzogen.Bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmten Kriminalbeamte große Summen Bargeld, Autos, Handys und Computer. Auch seien Adoptionspapiere und Geburtsurkunden sichergestellt worden. Die Organisation dürfte durch ihren illegalen Kinderhandel an die 500.000 Euro verdient haben.