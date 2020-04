Ex-Austria-Coach verliert seinen Job in Kroatien

Nenad Bjelica muss sich einen neuen Job suchen. Der frühere Trainer von Austria Wien verlor seinen Posten bei Dinamo Zagreb.

Bjelica trat sein Amt im Mai 2018 an, führte Zagreb zwei Mal zur Meisterschaft und ein Mal zum Pokal-Triumph. Laut eigenen Angaben erfolgte die Trennung einvernehmlich."Der Vertrag wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst", erklärt Bjelica, von Juni 2013 bis Februar 2014 Austria-Coach, kroatischen Medien. "Es hat ein bisschen gedauert, die Details auszuarbeiten. Es waren zwei schöne Jahre. Ich denke nur an die schönen Tage. Danke an die Spieler, die Mitarbeiter und die Fans."Die Trennung kommt nicht ganz überraschend. Bereits im März wurde das komplette Betreuerteam mit Außnahme von Bjelica vor die Tür gesetzt. Zuletzt gab es Aufregung, weil Spieler und Trainer eine Gehaltskürzung um 30 Prozent wegen der Corona-Krise verweigert haben sollen.