Ex-Bayern-Star hat mit 45 Jahren ein Super-Sixpack

Von diesem Körper träumen die meisten Bundesliga-Kicker, Ze Roberto hat ihn – und das mit 45 Jahren. Der ehemalige Bayern-Star lässt auf Instagram seine Muskeln spielen.

Ze Roberto darf getrost als Bayern-Legende bezeichnet werden. Sechs Jahre lang kickte der Brasilianer für die Münchner, holte in dieser Zeit vier Mal das Double (2003, 2005, 2006, 2008).Mittlerweile ist der Ex-Kicker 45 Jahre alt und ich Pension. Aber: Nach wie vor ist Ze Roberto in beneidenswerter Form. Auf Instagram zeigt sich der einstige Mittelfeld-Star oben ohne. Er präsentiert seinen Fans einen Oberkörper, der selbst Cristiano Ronaldo in den Schatten stellt.Die Bayern teilten den Eintrag, schrieben dazu scherzhaft: "Ratet mal, welche Bayern-Legende niemals ein Training ausfallen lässt?"