Beschwerden sorgen für kuriose Bodenmarkierung

Diesem Ex-Gendarm entgeht nichts! Ist das verkehrstechnische Vergehen der Gemeinde Sierning auch noch so klein, legt der Pensionist Beschwerde ein.

Wenn er mit seiner Arbeitsmappe das Gemeindeamt in Sierning (Bez. Steyr-Land) betritt, läuten bei den Angestellten schon die Alarmglocken. Auch bei der Verkehrsabteilung der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land ist er bereits Stammgast.Gemeint ist Herr L., ein pensionierter Gendarm, der offenbar immer noch gerne im Dienst wäre. Denn wie die OÖN berichten, hat der Senior mittlerweile 200 Beschwerden bei der Gemeinde eingebracht.Sein Einsatzgebiet: sämtliche Verkehrsschilder und Bodenmarkierungen – eben alles rund um die Straßenverkehrsordnung.Bei so manchen Maßnahmen hat die Gemeinde ein Auge zugedrückt. Da spielt Herr L. aber nicht mit. Er nimmt jegliches Vorgehen juristisch bis ins kleinste Detail auseinander. Die Folge: Rechtswidrig aufgestellte Taferl müssen abgeschraubt und Markierungen übermalt werden.Doch jetzt hat selbst Herr L. noch einen drauf gesetzt. Aktuell beschäftigt eine viereckige Sperrlinie um ein Verkehrszeichen bei einem Zebrastreifen beim Sierninger Kirchenplatz die Behörden.Damit Fußgänger nicht in der Mitte eines Gehwegs in eine Verkehrstafel laufen, ließ sie die Gemeinde an der Gehsteigkante montieren.Dadurch wurden aber die 30 Zentimeter Mindestabstand zur Straße nicht eingehalten. Ein Beamter hatte daraufhin die zündende Idee, den Mangel mit einer viereckigen Sperrlinie zu beheben. Die wurde einfach auf dir Straße gemalt (siege Bilder).Das wiederum gefiel dem Ex-Gendarm aber ganz und gar nicht. Laut ihm sei die Fahrbahn unzulässig verschwenkt worden und er erhob wieder einmal Einspruch. Der Ausgang ist noch offen."Wegen unnötigen Haarspaltereien findet man bei uns eine Reihe kurioser Beschilderungen", so Martin Ettinger (Grüne) im OÖN-Interview.Doch eines scheint schon jetzt sicher: Die Beschwerden von Herrn L. werden sicher nicht so rasch enden.(mip)