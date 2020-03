Ex-Kicker verstirbt nach Sturz in einem Pub

Mitten in der Coronakrise trauert der englische Fußball um Peter Whittingham. Der 35-jährige Ex-Profi war am Donnerstag verstorben.

Der Ex-Fußballer, der bei seinem Stammklub Cardiff City als Vereinsikone gilt, hatte sich in einem Pub in Barry aufgehalten, als er unglücklich zu Sturz kam.Whittingham erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste, wenig später verstarb.Die Polizei geht von einem Unfall aus, man habe keine Hinweise auf eine Straftat.Der Ex-Fußballer hinterlässt seine schwangere Frau und ein Kind.In 16 Profi-Jahren hatte Whittingham 88 Partien in der Premier League und 399 Spiele in der Championship, Englands zweithöchster Fußballiga, absolviert. Seit 2018 war er vereinslos.