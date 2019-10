Ex-Langlauf-Trainer Walter Mayer festgenommen

Die Operation Aderlass hat wieder zugeschnappt. Nun hat es einen weiteren prominenten Namen erwischt. Ex-ÖSV-Langlauf-Trainer Walter Mayer wurde festgenommen. Er wird verdächtigt im aktuellen Doping-Kreis rund um den deutschen Arzt Mark S. und Ex-Langläufer Johannes Dürr agiert zu haben. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Der Aufstieg und Fall des Walter Mayer



Von 1996 bis 1999 führte Walter Mayer die heimischen Langläufer als Chef-Trainer an die internationale Spitze. 1999 gab es dabei eine Staffel-Goldmedaille bei der Heim-WM in der Ramsau. In seine Amtszeit als Coach fielen neben mehreren Medaillengewinnen bei der Heim-WM auch die ersten Olympiamedaillen Österreichs im Langlauf in Nagano (1998) durch Markus Gandler und Christian Hofmann.



2002 kam es zum Eklat als in Salt Lake City Blutbeutel in den Zimmern der österreichischen Langläufer gefunden wurden. Mayer wurde danach lebenslang gesperrt, durfte aber als sportlicher Leiter im ÖSV und als Berater für Biathlon weiterarbeiten. Mit einer Akkreditierung verschaffte er sich Zutritt zu den Olympischen Spielen in Turin. Bei einer Razzia im Österreicher-Quartier wurden 100 Spritzen, Medikamentenschachteln und Geräte für Bluttransfusionen gefunden. Mayer setze sich daraufhin nach Österreich ab und wurde nach einer Flucht von einem Unfall und der Polizei gestoppt.

Walter Mayer war eine der Hauptpersonen beim Dopingskandal bei den Olympischen Spielen in Turin 2006 und Salt Lake City 2002. Nun steht er im Verdacht auch bei den aktuellen Doping-Machenschaften mitgewirkt zu haben.Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte gegenüber demdie Festnahme. Mayer steht laut Staatsanwaltschaft unter dem Verdacht des Sportbetrugs und Vergehen gegen das Anti-Doping-Gesetz. Er soll Dopingmittel an Amateur- aber auch Profisportler weitergegeben haben. Das soll im Zeitraum zwischen seiner letzten Verurteilung und jetzt geschehen sein.Der 62-Jährige sei aber wieder auf freiem Fuß, die Festnahme wurde vorgenommen, um Absprachen mit anderen Zeugen zu verhindern.