FAC lacht von der Spitze, Violets weiter punktelos

Mit einem 2:0-Auswärtssieg über die Young Violets der Wiener Austria schob sich Austria Lustenau an die Tabellenspitze vor. Gleichauf mit dem FAC, der einen 2:0-Heimerfolg über Wacker Innsbruck feierte.

Die Lustenauer gingen beim Tabellenletzten bereits in der zwölften Minute durch Eler in Front. Im zweiten Durchgang legte Ronivaldo vom Elfmeterpunkt (65.) den 2:0-Endstand nach. Da waren die Jung-Veilchen bereits nach Rot gegen Jonovic (54.) dezimiert. In der Schlussphase flog der Lustenauer Feyrer mit Gelb-Rot vom Platz (85.). Während Lustenau die Tabellenspitze übernimmt, sind die punktelosen Wiener Letzter.Punkt- und Torgleich mit den Vorarlbergern liegt der FAC nach einem 2:0-Heimerfolg über Wacker Innsbruck auf dem geteilten Spitzenplatz. Bubalovic (36.) und Günes (91.) trafen für die Floridsdorfer gegen den Bundesliga-Absteiger.Lafnitz feierte einen 2:0-Heimerfolg über Liefering, liegt nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter dem Spitzenduo. Varga (5.) und Otter (88.) hatten die Steirer zum Sieg geschossen. Der Jung-Bulle Wallison flog in der 34. Minute vom Feld.Im Oberösterreich-Derby gegen Vorwärts Steyr feierte Blau Weiß Linz mit Coach Goran Djuricin mit einem 1:0 den ersten Sieg. Tursch ließ die Stahlstädter spät jubeln (86.). Aufsteiger GAK trotzte Horn ein 0:0-Remis ab. Auch Dornbirn und Austria Klagenfurt trennten sich torlos.(wem)