Räuber-Duo zückt Messer bei Überfall an Busstation

Die beiden derzeit noch unbekannten Männer stehen im Verdacht, einen 17-Jährigen im Bereich einer Busstation an der Kennedybrücke in Wien-Hietzing überfallen zu haben.

Bei dem Vorfall um 02.22 Uhr früh am 21. Dezember 2019 soll laut Bericht der Wiener Polizei einer der beiden Täter versucht haben, dem Opfer das Handy zu entreißen.Doch als sich der 17-Jährige erfolgreich zur Wehr setzte, zückte der zweite Räuber ein Messer und nötigte ihn zur Herausgabe des Telefons. Danach flüchteten die beiden Täter.Über Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Landespolizeidirektion Wien am heutigen Donnerstag Fahndungsfotos der beiden Verdächtigen veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) werden an das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 0131310-57210 bzw. 57800 erbeten.Einer der beiden Täter ist zwischen 16 und 20 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine graue Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose und eine Herren-Handtasche.Der zweite Beschuldigte, welcher das Messer zückte, ist ebenfalls zwischen 16 und 20 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und trug zum Zeitpunkt der Tat einen dunkelgrünen Mantel mit verschiedenen Aufnähern sowie einen schwarzen Kapuzenpullover. Er war vermutlich mit einem Springmesser mit doppelseitiger Klinge bewaffnet.