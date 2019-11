Fahrgeld-Betrüger tritt Taxler brutal ins Gesicht

Fast 18 Kilometer weit ließen sich drei Jugendliche von einem Taxifahrer kutschieren. Doch anstatt seines Fahrgelds kassierte der Chauffeur von einem der Teenies einen Tritt ins Gesicht.

Es war 02.45 Uhr nachts, als ein 53-jähriger, österreichischer Taxilenker mit drei jugendlichen Fahrgästen von Unterperfuss nach Telfs fuhr. Am Ziel angekommen, ließ er sie beim Haas Parkplatz in Telfs Obermarkt aussteigen.Doch als er den Fahrpreis kassieren wollte gab ihm der Beifahrer zu verstehen dass er kein Geld mehr hätte und wollte aussteigen.Der Taxilenker schnappte nach dem mutmaßlichen Fahrgeld-Betrüger und hielt ihn an der Jacke fest. Doch anstatt Geld rauszurücken, trat der junge Mann und erwischte den Taxilenker mit seinem Fuß im Gesicht.Die drei Jugendlichen flüchteten vom Tatort, der Taxilenker erlitt eine Schwellung an der Lippe. Da die sofort eingeleitete Fahndung im Bereich des Tatortes negativ verlief ersucht die Polizeiinspektion Telfs unter der Telefonnummerum sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.Bei dem Täter soll es sich um einen männlichen Einheimischen mit Tiroler Dialekt handeln. Er ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank, und hat blonde/hellbraune Haare und Bart. Zur Tatzeit war er mit einer roten Jacke bekleidet.