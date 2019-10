Fake-Profile von ÖSV-Stars wollen Geld erschleichen

Michael Matt und Vincent Kriechmayr sind verärgert. Sie wehren sich gegen Fake-Profile im Internet, über die sich Betrüger auch Geld erschleichen wollen.

Der Saisonstart naht mit großen Schritten heran. Bald fahren Michael Matt, Vincent Kriechmayr und Co. wieder um Weltcupsiege und versuchen die großen Fußstapfen des zurückgetretenen Marcel Hirscher zu füllen.Bevor in Sölden der Startschuss fällt, müssen sich die ÖSV-Stars über eine dreiste Betrüger-Masche ärgern. Matt und Kriechmayr werden von Unbekannten für ihre "Phishing"-Methode via Social Media missbraucht.Mittels des Fake-Profils von Matt wurden Österreicher kontaktiert, um sich Geldspenden zu erschleichen. Auch unter Kriechmayrs Namen und mit seinem Foto wurden Menschen angeschrieben, in diesem Fall ohne die bitte nach Geldspenden. Die beiden Ski-Asse gingen zur Polizei und erstatteten Anzeige.Matt richtete seinen Fans zudem via "Krone" aus: "Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich das nicht mache und ich hoffe, dass niemand auf diese Nachrichten hereinfällt."