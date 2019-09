Fake-Psychologe behandelt jahrelang Kinder

Ein Kalifornier muss sich gerade vor Gericht behaupten, weil er sechs Jahre lang Kinder, Jugendliche und Erwachsene behandelte, ohne eine Lizenz zu haben.

Jahrelang hat ein in Brooklyn ansässiger Psychologe Kinder in seiner Praxis behandelt, ohne dafür eine offizielle Lizenz zu haben. Erst jetzt, nach sechs Jahren, ist er aufgeflogen.Glenn Payne steht seit Donnerstag unter Anklage wegen falscher Auslegung einer beruflichen Genehmigung als zertifizierter Psychologe.Dieser Betrug konnte auch durch einen Mitankläger, der als Office Manager bei ihm angestellt war, offen gelegt werden. Während der letzten sechs Jahre behandelte er Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Den Patienten erzählte er, er würde keine Versicherung akzeptieren, sondern nur Bargeld oder eine Online-Überweisung.Der Verdacht kam bereits letztes Jahr auf, als mehrere Patienten beziehungsweise Eltern, deren Kindern eine falsche Diagnose erhalten hatten, Bedenken äußerten. Diese mündeten dann in einer detektivischen Investigation und Interviews von Patienten, was mit der Aufdeckung endete, dass die Titel, die er behauptete zu haben, nicht existierten.Im Oktober startet die Verhandlung.