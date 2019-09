"Fake-Taxi" fährt in der Nacht durch Wien-Liesing

Video: Leserreporter

Ein Leser-Video zeigt, wie ein falsches Taxi am Montagabend im 23. Wiener Bezirk unterwegs war.

Ein "Heute"-Leser wurde am Montagabend auf einen Skoda Octavia in Wien-Liesing aufmerksam.



Der Grund dafür war nicht, dass das Auto etwas Besonderes war, sondern weil es ein offensichtlich ein Fake-Taxi war.



Denn: Auf dem Dach hatte der Lenker zwar ein Taxi-Schild montiert. Auf "Heute.at"-Anfrage bei der Taxiinnung heißt es aber: "Jedes Taxi in Wien ist am Kennzeichen auch als solches erkennbar, nämlich mit den letzten beiden Buchstaben 'TX'."



In diesem Fall endeten die Taferln aber mit einem "N" und sind somit nicht als Taxi zugelassen. Wer mit dem Fake-Taxi unterwegs war und welche Absichten er hatte, ist unklar.