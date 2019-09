Fake-Versicherungsfrau zockte Landwirten ab

Bild: iStock

Dreiste Betrugsmasche im Bezirk Horn: Eine Frau nahm einem Senior 5.400 Euro ab, indem sie ihm erklärte, dass er Rückstände bei der Sozialversicherung habe.

Ein 70-Jähriger aus dem Bezirk Horn fiel jetzt auf die dreiste Masche einer Betrügerin herein: Die Frau war stark geschminkt und mit strengem Dutt als Frisur vor seiner Haustüre aufgetaucht, hatte laut "Bezirksblättern" behauptet, sie sei eine Außendienstmitarbeiterin der Bauern-Sozialversicherung und der Senior habe Rückstände in der Höhe von 5.400 Euro.



Dabei dürfte die Kriminelle sehr überzeugend gewesen sein, nach einigem Überlegen ging der Landwirt zur Bank, hob das Geld ab und übergab es der Frau.



70-Jähriger fragte bei Versicherung



Aber: Je länger der 70-Jährige über die Begegnung nachdachte, desto skeptischer wurde er – bis er schließlich wenige Tage später bei der Versicherung anrief und nachfragte. Dort erklärte man ihm, er habe gar keine Rückstände, es handle sich sicher nicht um eine Mitarbeiterin.



Der Senior erstattete Anzeige, beschrieb die Betrügerin ganz genau. Kurz darauf entdeckte die Polizei bei der Streife einen weißen Kastenwagen, in dem die Frau saß. Die Lenkerin stritt alles ab, aber die Beweislage dürfte mehr als erdrückend sein.



Kassendurchschlag gefunden



Abgesehen davon, dass die Frau vom Opfer eindeutig identifiziert werden konnte, wurde in ihrem Wagen auch der Kassendurchschlag über die ergaunerten 5.400 Euro gefunden. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt.



Im Auto ebenfalls mitgeführt waren Verkaufskataloge von Schlafsystemen einer Firma, die seit dem Jahr 2011 nicht mehr existiert.



Die Polizeiinspektion Eggenburg bittet potenzielle weitere Opfer, sich unter der Nummer 059133 3434 oder persönlich zu melden.