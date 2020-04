Falscher Brandalarm in Schlafstelle "Vinzi-Rast"

Donnerstagabend rückte die Feuerwehr zu einem Alarm in einer Notschlafstelle in Meidling aus, der sich zum Glück als Falschalarm herausstellte.

Gegen 19 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brandalarm in Meidling aus. In einer Notschlafstelle der "Vinzi-Rast", in der Wilhelmstraße 10 im zwölften Wiener Gemeindebezirk, wurde aus bisher unbekannter Ursache eine automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, was für die Alarmierung der Feuerwehr sorgte.Nachdem ein Atemschutztrupp den betroffenen Bereich ausführlich erkundet hatte, wurde Entwarnung gegeben und die Mannschaft konnte nach einer knappen halben Stunde wieder einrücken. "Die automatische Brandmeldeanlage ist sehr empfindlich. Der wird auch beim Zigarettenrauch ausgelöst", hieß es von Seiten der Vinzi-Rast. Niemand sei verletzt oder zu Schaden gekommen, betonte Veronika Kerres, die Obfrau des Vereins.In der Wilhelmstraße befindet sich die VinziRast-CortiHaus . Hier finden Obdachlose ein Bett, Betreuung und frisch gekochtes Essen. Das Coronavirus bedeutet für diese Einrichtung aber eine besondere Herausforderung. Viele Betreuer könnten nicht mehr helfen, da sie selbst zu einer Risikogruppe gehören würden.Die VinziRast sucht daher Menschen, die bereit sind, gerade in den kommenden Wochen in der Notschlafstelle freiwillig auszuhelfen (Kochen, Essensausgabe oder Nachtdienste).Wer sich ehrenamtlich einbringen will, und nicht zur Risikogruppe zählt, könne sich bei der Obfrau melden: v.kerres@vinzirast.at