Familie zieht in Haus, doch im Keller lebt schon etwas

Eine Familie erlebte beim Umzug in ihr neues Haus in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania den Schock ihres Lebens.

Als sie gerade diverses Zeug in den Keller schlichten wollten, bewegte sich plötzlich etwas. Irgendetwas Lebendiges befand sich in dem Untergeschoss.Nach einiger Überwindung gingen die Familienmitglieder der Sache auf den Grund – und fanden die wohl am meisten verfilzte Katze, die sie jemals gesehen hatten. Das Tier hatte sich ganz alleine zusammengekauert und bot einen erbärmlichen Anblick, wie das auf Tiernachrichten spezialisierte Portal " The Dodo " berichtet.Wie die Katze, die später den Namen "Doorknob" ("Türknauf") erhielt, in den Keller gekommen war, kann nur gemutmaßt werden. Es ist möglich, dass sie von ihrem früheren Besitzer einfach zurückgelassen wurde. Sicher ist nur, dass sie jemandem gehört haben muss, da die Krallen ihrer Vorderpfoten geschnitten worden waren.Als die Samtpfote wegen ihres klumpigen Fells Mühe hatte, sich zu bewegen, wusste die Familie, dass das Tier Hilfe brauchte. Sie brachte Doorknob zur Tierschutzeinrichtung "ACCT Philly", wo selbst das erfahrene Personal vom Zustand der Katze geschockt war. In einer ersten Maßnahme wurde gleich einmal der Rasierer gezückt."Sie war so süß während ihres Haarschnitts", schildert Mitarbeiter Blake Martin gegenüber "The Dodo". Doch irgendwann war die Strapaze selbst der geduldigen Doorknob zuviel. Die Katze musste ruhig gestellt werden, ehe die Helfer mit der Rasur fertig waren.Jetzt hat die Katze bei Martin vorübergehend ein neues Heim gefunden: "Sie lebt sich gut ein", so der US-Amerikaner weiter. "Sie liegt unter dem Bett und kommt ab und zu hervor, um zu kuscheln. Sie liebt es, herum getragen zu werden."Martin, der selbst eine private Katzenbetreuungsstation betreibt, möchte Doorknob jetzt gesundpflegen und ihr dann ein neues Zuhause finden.