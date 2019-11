Fans zünden Zlatan-Statue an, beschmieren sein Haus

Zlatan Ibrahimovic steigt als Anteilseigner bei Hammarby ein. Die Fans von Ex-Klub und Rivalen Malmö sind in Rage. Sie lassen ihre Wut an einer Statue und seinem Anwesen aus.

Seine sportliche Zukunft ist noch ungeklärt. Zlatan Ibrahimovic kehrt aus der US-amerikanischen MLS nach Europa zurück. Nur wohin, steht noch nicht fest. AC Milan ist eine heiße Spur. Das Tottenham-Gerücht beendete Jose Mourinho inzwischen.Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich Zlatan in seiner Heimat Schweden in den Klub Hammarby eingekauft hat. Er besitzt jetzt 25 Prozent des Vereins. Spielen wird er dort (vorerst) nicht. Als neuer Co-Besitzer des Vereins sorgte er für große Aufregung. Grund: Ex-Klub Malmö ist der Rivale von Hammarby. Die Fans sind dementsprechend aufgebracht.Anfang November setzte sich Malmö in der schwedischen Kalenderjahr-Meisterschaft nur aufgrund des besseren Torverhältnis im Kampf um Platz zwei durch. Jetzt nimmt das Duell der Rivalen durch den Superstar schräge Züge an.Die Statue von Zlatan Ibrahimovic, direkt vor dem Stadion von Malmö, ist das Ziel von Vandalen. Seit Bekanntwerden des Deals der Klub-Ikone gilt er als Verräter, wird seine Statue von Fans ins Visier genommen. Am Mittwoch wurde eine Klobrille wurde um seinen Arm gehängt. Sein Gesicht mit einem Plastiksack verdeckt.In der Nacht eskalierte das Treiben rund um die Statue. Ultras setzten sie in Brand. Videos der Aktion verbreiten sich in den Sozialen Medien.Brisant: Das Denkmal wurde erst letzten Monat enthüllt. Ibrahimovic war dabei und ließ sich mit freudestrahlenden Anhängern ablichten.Wie oben im Foto zu sehen, beschmierten Fans auch die Tür zu seinem Anwesen mit dem Wort "Judas". Sie stellten auch geöffnete Dosen mit "Surströmming", übel riechender saurer Hering, vor der Tür ab.Ibrahimovic entspringt der Malmö-Jugend und sammelte hier seine ersten Profi-Erfahrungen, ehe er in Amsterdam bei Ajax 2001 seine Auslands-Karriere startete. Es folgten: Juve, Inter, Barca, Milan, PSG, Manchester United und zuletzt LA Galaxy.