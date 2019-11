Mourinho begrüßt Spurs im Stil eines Mafia-Bosses

Am Mittwoch stellte Tottenham Jose Mourinho als neuen Trainer vor. Der leitete Stunden später schon sein erstes Training. Dabei entstanden faszinierende Bilder, hier im Video zu sehen.

So begrüßt ein Weltklassetrainer seine neuen Spieler. Die Spurs geben ihren Fans einen eindrucksvollen Einblick hinter die Kulissen der ersten Trainigseinheit unter Jose Mourinho.Der Klub teilte den Moment, in dem er erstmals auf die Spieler traf. Auf dem kurzen Clip ist zu sehen, wie der 56-Jährige von einem Star zum nächsten schreitet. Breite Brust, langsame Bewegungen.Wie ein Mafia-Boss in einem alten Hollywood-Streifen greift er seinen Schützlingen ins Haar, tätschelt die Schulter oder den Nacken. Ein Mann mit 25 Klub-Titeln kann sich das erlauben. Mit Porto und Inter gewann er die Champions League. Den Premier-League-Titel errang er mit dem Rivalen, Chelsea, gleich drei Mal.Der Portugiese war am Mittwochmorgen überraschend als Cheftrainer des Champions-League-Finalisten vorgestellt worden. Weniger als zwölf Stunden davor hatten die Spurs – noch überraschender – den langjährigen Macher Mauricio Pochettino mit sofortiger Wirkung vor die Tür gesetzt. Eine Reaktion auf die Enttäuschungen der aktuellen Saison: Tabellenrang 14 in der Premier League, Aus in Cup und Ligacup, 2:7-Heimklatsche gegen Bayern in der Champions League.Am Freitagnachmittag stellt sich Mourinho erstmals als Spurs-Coach der Presse. Oberste Priorität: Ein Statement zu seinem Vorgänger Pochettino. "Ich muss ihm für seine Arbeit gratulieren. Der Klub wird immer sein Zuhause sein. Das Trainingsgelände wird immer sein Trainingsgelände bleiben. Die Tür ist für ihn immer offen."