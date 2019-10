Favre suspendiert Sancho vor Topspiel gegen Leader

Jungstar Jadon Sancho fliegt aus dem Dortmund-Kader. Der Engländer dürfte wegen Disziplin-Problemen im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach fehlen.

Aufreger vor dem Spitzenspiel! Im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Borussia Mönchengladbach verzichtet Dortmund auf seinen Wirbelwind Jadon Sancho.Das Supertalent ist fit und in Topform. In sieben Ligaspielen traf er drei Mal, leistete sechs Assists. Ausgerechnet vor dem Heimspiel gegen die Truppe von Marco Rose dürfte er disziplinär über die Strenge geschlagen haben.Trainer Lucien Favre verpasst dem 19-Jährigen einen Denkzettel. Der Grund: Sancho reiste zu spät vom Nationalteam an. Neben der Suspendierung setzte es eine Geldstrafe. Deren Höhe ist nicht bekannt.