Vor 48 ' Feuer im Kebap-Standl beim Reumannplatz

Feuer-Alarm am Donnerstagmorgen in Wien-Favoriten in einem Kebap-Lokal. Die Feuerwehr rückte zum Löscheinsatz aus.

In einem Imbiss-Lokal auf der Favoritenstraße fing am Montag kurz nach 8 Uhr die Friteuse an zu brennen. Die ersten Löschversuche der Mitarbeiter schlugen fehl, also alarmierten sie sofort die Wiener Berufsfeuerwehr. Am Einsatzort angekommen, legten die Florianis eine Löschdecke über die Friteuse und brachten sie ins Freie.



"Mit einem Co2-Löscher wurde der Brand dann abgelöscht. Danach kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz, um ein erneutes Entfachen der Flammen auszuschließen", so Feuerwehrsprecher Christian Feiler gegenüber "Heute.at". Verletzte gab es zum Glück keine. Um 8.50 Uhr konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. (zdz)