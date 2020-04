23.04.2020 17:28 Brand – Schaden wurde durch Löschen schlimmer

Brand im Schutzhaus "Zukunft auf der Schmelz" Bild: Leserreporter

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Balkonbrand in der Nähe des Schutzhauses in Rudolfsheim-Fünfhaus. Die Feuerwehr rückte aus.