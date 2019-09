Feuer in Wohnung: Mutter flüchtet mit Kindern

Am Montagmorgen kam es in Wien-Favoriten in einer Wohnung zu einem Brand. Eine Frau flüchtete mit ihren beiden Kindern ins Freie.

Löscheinsatz in Favoriten: Kurz vor 7.30 Uhr morgens kam es in einer Wohnung in der Antoni-Alt-Gasse zu einem Brand. Die Bewohnerin bemerkte den Rauch, nahm ihre beiden Kinder und flüchtete mit ihnen ins Freie.



Binnen weniger Minuten trafen bereits sieben Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Wien ein. "Der Brand konnte mit einer Löschleitung unter Atemschutz rasch abgelöscht werden", so Feuerwehrsprecher Lukas Schauer gegenüber "Heute.at".



Die alarmierte Wiener Berufsrettung kümmerte sich noch vor Ort und die Familie. Laut Rettungssprecher Andreas Huber wurde aber glücklicherweise niemand verletzt.