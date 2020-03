Feuerwehr lockte Katze mit Leberkäse vom Baum

Findige Rettungsaktion der Feuerwehr. Katze "Susi" saß in Holzhausen (Bez. Wels-Land) auf einem Baum fest, ließ sich erst mit einem Stück Leberkäse runterlocken.

Armer schwarzer Kater! In Holzhausen musste die Feuerwehr zum tierischen Einsatz ausrücken.Katze "Susi" war auf einen Baum geklettert, konnte dann nicht mehr runter. Die besorgten Besitzer alarmierten die Einsatzkräfte. Die hatten es dann aber alles andere als leicht.Mit einer 10 Meter-Leiter versuchte sich einer der Männer dem Stubentiger anzunähern. Doch je mehr sich der Helfer dem Tier näherte, desto mehr suchte es das Weite, flüchtete nur noch weiter in Richtung Baumkrone.Nach dem ganzen Hin und Her, dann die entscheidende Idee! Vielleicht lässt sich "Susi" mit einem Stück Fleisch vom Baum locken – Gesagt getan. Und tatsächlich, mit einem Stück Leberkäse ließ sich der Feinschmecker schließlich in seine Katzenbox locken.Happy End! Die Besitzer waren natürlich überglücklich ihre "Susi" wieder in die Arme schließen zu können.