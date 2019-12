Filzmaier über DAÖ: "Ich-gegen-Ich-Feldschlacht"

ORF- und Krone-Analyst Peter Filzmaier über die Chancen der "Allianz für Österreich".

Jetzt startet innerhalb der FPÖ die Ich-gegen Ich-Feldschlacht. Chancen sehe ich für die DAÖ aber nur als Liste Strache. Grund ist die Markenbildung. Es ist ein schwieriger Prozess, eine politische Marke zu erschaffen. Mitunter kann das auch lange dauern. Selbst eine politische Marke erschaffen zu wollen wird sich in der Zeit bis zur Wien-Wahl für das DAÖ einfach nicht ausgehen.Das DAÖ braucht die Marke Strache. Aktuell heißt nur der Klub "Die Allianz für Österreich". Das heißt aber nicht, dass man bei der Wien-Wahl nicht als Liste Strache antreten kann. Das BZÖ trat in Kärnten 2009 ja auch als Liste Jörg Haider an. Und das, obwohl Haider damals schon tot war.Grundsätzlich ergibt sich daraus einmal kein Nutzen für die FPÖ. Die Partei kann in dieser Situation eigentlich nur verlieren. Das DAÖ wiederum kann den Einzug in den Gemeinderat bei der Wien-Wahl schaffen. Effekt: Aus einer größeren Partei würden zwei Klein- bis Mittelparteien werden.Grundsätzlich brauchen politische Akteure drei Dinge, um erfolgreich zu sein: Organisation, Geld und Medienpräsenz. Mit Strache an Bord hätte die DAÖ vor allem Letzteres in Überfluss und könnte so auch fehlende Mittel in anderen Bereichen ausgleichen.Das lässt sich jetzt noch nicht seriös abschätzen. Vor allem weil auch denkbar ist, dass viele FPÖ-Wähler sowohl von Strache als auch von der FPÖ enttäuscht sind und ins Nichtwähler-Lager wechseln. Aber die Wien-Wahl nächstes Jahr könnte durchaus die größten politischen Veränderungen mit sich bringen, die Österreich je bei einer Landtagswahl gesehen hat.