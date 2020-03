AMS und Finanzämter: Bitte alles online erledigen

"Bitte helfen Sie mit und vermeiden Sie den Weg ins Finanzamt", heißt es vom Finanzministerium nach einem massiven Ansturm auf die heimischen Ämter.

Bilder dieser Woche zeigten einen dramatischen Ansturm auf die heimischen Finanzämter inmitten der Coronavirus-Krise. Das Bundesministerium für Finanzen schlägt deshalb Alarm und erklärt: In besonders dringenden Fällen besteht die Möglichkeit einen Termin zu vereinbaren, alles andere soll nun online oder telefonisch erledigt werden.Um direkte Kontakte zu reduzieren, sind die Infocenter der Finanzämter österreichweit mit Montag, 16. März 2020, nur eingeschränkt geöffnet. Ab Montag setzt die Finanzverwaltung verstärkt auf telefonisches und digitales Kundenservice. "Grundsätzlich lassen sich die meisten Anliegen der Kundinnen und Kunden schnell und unkompliziert online erledigen", heißt es in einer Aussendung.Ein persönlicher Besuch sei – vor allem wenn es um die Arbeitnehmerveranlagung geht, für die man ohnehin fünf Jahre Zeit habe – nicht notwendig. In Ausnahmefällen können Bürgerinnen und Bürger unter 050 233 233 vorab einen Termin für ein persönliches Gespräch vereinbaren. Diese Nummer steht zudem für telefonische Auskünfte bereit.Mit finanzonline.at können alle Amtswege per Mausklick rund um die Uhr erledigt werden. Sollte es Fragen dazu geben, steht das Finanzamt unter der Nummer 050 233 790 zur Verfügung (Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr österreichweit zum Ortstarif). "Im Interesse der Gesundheit und Sicherheit aller ist unser oberstes Ziel persönliche Kontakte zu reduzieren. Dazu kann jeder bzw. jede einen Beitrag leisten", so das Ministerium.Auch das AMS Wien ersucht alle Kundinnen und Kunden dringend, nicht persönlich in die AMS-Geschäftsstellen zu kommen. Das gilt auch für die Meldung einer Arbeitslosigkeit. Für die Kommunikation mit dem AMS ist ab sofort vorrangig das eAMS-Konto zu verwenden. Wenn das noch nicht eingerichtet ist, kann es ganz leicht über Finanzonline aktiviert werden.Wem der Weg über das Internet nicht möglich ist, der wird ersucht, sich ab Montag telefonisch unter der Wiener AMS-Serviceline 05 09 04 940 mit dem AMS Wien in Verbindung zu setzen. "Wir bitten alle Kundinnen und Kunden um Geduld, wenn die Bearbeitung ihres Anliegens einmal etwas länger dauert. Wir geben unser Bestes, damit niemandem ein Nachteil entsteht", so das AMS.